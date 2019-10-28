Правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для семей ВПЛ и участников АТО/ООС

Кабинет Министров Украины 28 октября на выездном заседании в г.Мариуполь (Донецкая область) выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кабмин одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ, что усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.