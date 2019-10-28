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19:24 28.10.2019

Нардеп от "Слуги народа" подал заявление о совершении преступления коллегой из "Евросолидарности" Фединой из-за ее высказываний в адрес Зеленского

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Нардеп от "Слуги народа" подал заявление о совершении преступления коллегой из "Евросолидарности" Фединой из-за ее высказываний в адрес Зеленского

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на депутата из фракции "Европейская солидарность" Софию Федину из-за ее некорректных высказываний народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Софии Федины в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве перед заседанием парламенсткой фракции "Слуга народа".

Он выразил надежду, что дело будет расследовано. "Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе - гранату бросить, что прозвучало", - сказал Качура.

Он также сообщил, что его заявление было зарегестрировано правоохранительными органами.

Теги: #заявление #федина #правоохранители #зеленский
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