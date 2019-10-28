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19:20 28.10.2019

Начальник главка полиции Харьковщины обещает служебную проверку и уголовное дело из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове

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Начальник главка полиции Харьковщины обещает служебную проверку и уголовное дело из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко пообещал провести служебную проверку и начать уголовное производство по факту разглашения данных досудебного следствия, в частности, публикации в телеграм-канале "Раклы" фотографий оружия и боеприпасов, обнаруженных на даче у Алексея Титова, устроившего перестрелку в Харькове.

"Эта информация появлялась в Сети раньше, чем видели некоторые правоохранители… Тот телеграм-канал, который первый это изложил, вносим уголовное производство по ЕРДР. Будет проведена и служебная проверка причастности наших должностных лиц к совершению этого преступления, разглашению тайны следствия. То, что сделано, мы считаем, сделано намерено и оно только вредит», - сказал Сокуренко на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 25 октября около 12:05 в Харькове на ул. Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Борох умер в машине скорой помощи.

В тот же день киллер Алексей Титов подорвал себе гранатой, когда его пыталась задержать полиция.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.

28 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что наиболее вероятной версией является заказное убийство, связанное с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Теги: #проверка #полиция #харьков
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