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15:35 28.10.2019

В Украине будет холодно, местами небольшие дожди

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В Украине будет холодно, местами небольшие дожди

В ближайшую (текущую) неделю в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в социальной сети Facebook.

В частности, в последующие трое суток местами пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6 градусов выне ноля, дневные максимумы 2-7 градусов выше ноля. Несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в юго-восточной части страны - ночью 3-8° выше ноля, днем 7-12°.

Во вторник, 29 октября, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, а на остальной территории - без осадков.

В южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет порывистый западный и северо-западный. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16.

В Киеве 29 октября - без осадков, ветер преимущественно северо-западный. Понижение температуры ночью до 3-5° тепла, днем до 7-9°.

Теги: #погода #прогноз
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