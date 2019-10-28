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14:58 28.10.2019

В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

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В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

 В Министерстве образования и науки заявляют, что ведут переговоры с Министерством финансов по выделению отдельной субвенции, которая бы позволила повысить зарплату некоторым категориям педагогов.

"Повышать заработную плату для педагогов является действительно необходимо, но мы выходим из финансовых возможностей. По состоянию на сегодняшний день у нас нет такой финансовой возможности", - сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на пресс-конференции на тему: "Как правильно повышать зарплаты учителям?" в понедельник в Киеве.

В то же время, она отметила, что на данный момент Минобразования ведет переговоры с Минфином относительно отдельной субвенции, которая бы позволила повысить зарплату некоторым категориям педагогов.

"Ведем переговоры. Имеем несколько вариантов, в частности, по молодым учителям. Также важный вопрос по воспитателям учреждений дошкольного образования", - отметила замминистра, выразив надежду, что в результате будет достигнута некая договоренность.

Как сообщалось, предыдущий состав Кабинет министров Украины в июне одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. Предполагалось, что в 2020 году зарплата педагога будет составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.

Отмечалось, что в 2020 году оклад молодых воспитателей детских садов должны были вырасти на 68%, опытных воспитателей – на 41%, молодых учителей – на 53%, опытных учителей – на 37%, молодых мастеров профобразования – на 85%, опытных мастеров – на 50%, а также на 10% должна была вырасти зарплата у тех педагогов (дошкольного и профобразования), которых не коснулись предыдущие повышения.

После назначения нового правительства, новый министр Новосад заявила, что выполнить данное постановление в полном объеме невозможно, так как на это необходима существенная сумма средств. В то же время, обсуждалось, что будут подняты зарплаты наиболее нуждающимся категориям педагогов: молодым учителям и воспитателям.

Позже депутат от фракции "Голос", член образовательного комитета Инна Совсун сообщила, что бюджетный комитет отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 млрд грн расходов на оплату труда педагогов.

Теги: #субвенции #педагоги #минобразования #зарплата
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