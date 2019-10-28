Зеленский 29 октября откроет реконструированную "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября примет участие в открытии после реконструкции "дороги жизни" - трассы Запорожье - Мариуполь.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" организаторы инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine, который состоится во вторник в Мариуполе, открытие трассы состоится 29 октября в 10:00.

Масштабная реконструкция дороги началась еще в 2018 году.

"200 километров трассы построили фактически с нуля. Для металлургических предприятий, портов и украинской армии это едва ли не самая важная транспортная артерия. Выполнить работы с опережением графика удалось благодаря дополнительному финансированию, полученному за счет перевыполнения поступлений в Дорожный фонд", - отмечается в сообщении.

Эта трасса обеспечивает транспортные связи с юго-восточными районами Донецкой области и имеет стратегическое значение как одно из основных направлений, которым осуществляется движение в зону проведения операции Объединенных сил.

В этом году проект финансировался за счет отдельной бюджетной программы и общего фонда госбюджета.