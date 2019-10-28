Правоохранители изъяли в Запорожской области 23 кг каннабиса

Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с Национальной полицией Украины изъяли по результатам проведения ряда обысков в Запорожской области партию наркотиков стоимостью в 1,3 млн гривен.

Всего, по данным пресс-службы ГПСУ, было обнаружено 23 кг сухого каннабиса и кусты марихуаны. Санкционированные судом обыски проводились в населенных пунктах Азовское и Дмитровка Бердянского района Запорожской области.

Также был задержан один из причастных к производству наркотиков. Ему сообщили о подозрении по ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство наркотических средств). Следствие продолжается, проводятся необходимые экспертизы.