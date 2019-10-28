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13:26 28.10.2019

Под Киевом расстреляли автомобиль, один человек ранен, нападавшим выдвинуто подозрение

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Под Киевом расстреляли автомобиль, один человек ранен, нападавшим выдвинуто подозрение

Трое злоумышленников расстреляли легковой автомобиль вблизи с.Княжичи Броварского района Киевской области, им выдвинуто подозрение по статье о покушении на умышленное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как отмечается в сообщении, 21 октября подозреваемые, заранее распределив роли, совершили покушение на пассажиров автомобиля с целью убийства. "Один из подозреваемых умышленно столкнулся с автомобилем потерпевших, из-за чего автомобиль вынужденно остановился. Второй подозреваемый, находясь в кустах у дороги с заготовленным огнестрельным оружием, осуществил не менее трех выстрелов в лобовое стекло автомобиля. Потерпевшие выбежали из автомобиля, а подозреваемый осуществил еще не менее двух выстрелов в их сторону. Пули попали в одного из потерпевших, и он начал сопротивляться. Благодаря этому злоумышленникам не удалось свершить свой замысел ", - рассказали в облпрокуратуре.

Броварская местная прокуратура вручила подозрение троим участникам нападения по п.1 ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Одному из подозреваемых суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей, ходатайство про избрание меры пресечения в виде содержания под стражей для двоих других подозреваемых будет рассмотрено в понедельник, 28 октября.

Теги: #киевская_область #стрельба #прокуратура
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