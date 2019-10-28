Генпрокуратура задержала чиновника Фонда госимущества на взятке в $30 тыс.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины задержали чиновника Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины после получения взятки в размере $30 тыс.

Как сообщает пресс-центр Генпрокуратуры, взятку начальнику одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях дал директор одного из госпредприятий. По версии следствия, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч долларов США за содействие в согласовании документов касательно распаевания земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора", - указывают в прокуратуре.

Чиновник Фонда госимущества был задержан сразу после получения взятки. Во время обыска у него дома обнаружили наличные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

По факту получения госслужащим неправомерной выгоды ведется расследование по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).