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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, при этом под обстрел не попали участки разведения сил и средств, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела: неподалеку Березовой - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 9 обстрелов: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; три раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Майского - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Майского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
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