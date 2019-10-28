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05:28 28.10.2019

В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику ХОГА

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В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику ХОГА

В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику Харьковской областной госадминистрации, ущерб составил более 7 млн грн, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Противоправные действия должностного лица повлекли тяжкие последствия в виде материального ущерба государственному и областном фондам окружающей среды на общую сумму более 7 млн грн", – сказано в сообщении на сайте полиции в воскресенье.

По информации правоохранителей, в течение 2014 66-летний начальник одного из управлений Департамента ОГА, во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, допустил служебную халатность. Чиновник недобросовестно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы с нарушением закона.

"Такое отношение служащего к выполнению возложенных на него обязанностей повлекло за собой тяжкие последствия в виде необоснованного завышения стоимости оборудования, которое входит в стоимость работ, которые выполнялись. Действия экс-чиновника привели к завышению стоимости указанных работ и перечисления из бюджета завышенной их стоимости", – сказано в сообщении.

В 2017 году следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного расследования следователем было установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении чиновнику в совершении вышеуказанного уголовного преступления.

Теги: #подозрение #харьков #чиновник
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