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04:33 28.10.2019

В Тбилиси из Госфильмофонда РФ возвращены 17 грузинских фильмов

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В Тбилиси из Госфильмофонда РФ возвращены 17 грузинских фильмов

В Грузию вечером в воскресенье доставлены еще 17 грузинских фильмов, большинство которых были созданы в 20-х годах прошлого века, и все это время их оригиналы находились в хранилище Госфильмофонда РФ.

"Среди 17 возвращенных сейчас грузинских фильмов, долгое время считавшаяся утерянной картина "Их царство" - дебютная режиссерская работа Михаила Калатозова (Калатозишвили - ИФ), снятая им в 1928 году вместе с первой грузинской женщиной-режиссером Нуцой Гогоберидзе, а также фильмы режиссеров Александра Цуцунава, Котэ Марджанишвили, Николоза Шенгелая, Владимира Барски, Захария Беришвили, Николоза Кахидзе, Георгия Макарова, Михаила Геловани, Котэ Микаберидзе, Михаила Чиаурели, созданные в 1926-2028 годах", - говорится в сообщении Минобрнауки республики.

В Грузию возвращен и фильм режиссера Тенгиза Абуладзе "Покаяние", снятый им в 1986 году, демонстрации которого в секции "Cannes Classics"в течение двух лет требует Каннский кинофестиваль, но из-за низкого качества копии, хранящейся в Грузии, её не удавалось до сих пор представить на этот кинофестиваль.

Как сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии, это процесс, осуществляемый совместно с Национальным центром кинематографии Грузии, будет продолжен и в будущем.

По информации министерства, в 20-е годы прошлого века грузинскими кинематографистами было создано около 200 художественных и документальных фильмов, из них 54 фильма до последнего времени хранились в российском Госфильмофонде, часть которых ранее была возвращена Грузии и этот процесс продолжится в 2020 году.

Соглашение о возвращении остававшихся на хранении в Госфильмофонде РФ грузинских фильмов было подписано в 2014 году, согласно которому в течение семи лет Госфильмофонд передаст Грузии те грузинские фильмы, которые были сняты и хранились в архиве фонда с 1921 до 1991 год.

 

Теги: #рф #грузия #кино
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