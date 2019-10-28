События

01:54 28.10.2019

Три человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП в Хмельницкой области

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Три человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП в Хмельницкой области

В с.Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области в результате ДТП погибло три члена семьи, еще один был госпитализирован, сообщили в полиции региона.

"Работники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмировался", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

ДТП произошло 27 октября около 8.16 утра.

По информации правоохранителей, на автодороге "Житомир-Черновцы" столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кади" и грузовик "DAF". В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины –.

Теги: #жертвы #дтп #хмельницкая
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