События

23:52 27.10.2019

В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

1 мин читать
В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

В Брюсселе 28 октября на трехсторонних консультациях директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев встретится с директором "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает официальный сайт Европейской комиссии.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович встретится с обеими делегациями Украины и РФ.

"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - отметил в преддверии консультаций Шефчович.

Теги: #нафтогаз #консультации #газпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:32 26.10.2019
В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

16:30 25.10.2019
Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

17:25 24.10.2019
Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

14:55 24.10.2019
Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

13:52 24.10.2019
Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

10:15 24.10.2019
"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

16:21 23.10.2019
Гончарук допускает отопительные проблемы у ряда городов в случае прекращения "Газпромом" транзита газа

Гончарук допускает отопительные проблемы у ряда городов в случае прекращения "Газпромом" транзита газа

11:22 23.10.2019
"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа

"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа

11:36 22.10.2019
Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

18:39 18.10.2019
"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

Трамп объявил о гибели лидера ИГ аль-Багдади

НАБУ подало новый иск против Гладковского, сообщил его адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

Три человека госпитализированы после ДТП в Киеве

Зеленский в общении с жителями Золотого: мы приехали убедиться, что люди хотят разведения сил, а то нам демонстрации в Киеве устраивают

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Зеленский пояснил смену главы Луганской ОГА: он был не очень быстрый, а определенные вещи нужно делать очень быстро

Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА