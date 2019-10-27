События

22:35 27.10.2019

Три человека госпитализированы после ДТП в Киеве

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Три человека госпитализированы после ДТП в Киеве

Три человека были госпитализированы с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье вечером в Киеве, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Вечером на пересечении Маяковского и Ватутина столкнулись 2 авто. Предварительно водитель мерседес поворачивал налево с Ватутина на Маяковского, а Хонда двигалась прямо по Ватутина в сторону Петровки. Машины раскидало друг от друга метров на 40. Сильно пострадали 3 человека - они были срочно госпитализированы", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук.

В информации отмечается, что в одном из авто был 12-летний ребёнок, который серьёзных травм не получил.

На месте работает патрульная полиция.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп
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