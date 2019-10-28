Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Аудит в Национальном институте рака (НИР), проведенный Министерством здравоохранения, обнаружил необоснованно большие остатки одного из онкопрепаратов, неиспользование оборудования, недостачу компьютерной техники и ряд других нарушений.

Проверку НИР проводило Управление внутреннего аудита Минздрава.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, аудит установил в частности необоснованно большие остатки препарата метотрексат Тева (взрослая онкология) в количестве более 4 тыс. упаковок, притом что среднегодовое использование этого препарата составляет около 800 флаконов.

Кроме того, аудит установил, что в НИР не был введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 2011 году.

"Семь единиц медицинского оборудования не используется", - уточнил Минздрав.

Аудиторы также обнаружили, что недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тыс. грн.

"Техника была приобретена институтом в 2017 году для реализации проекта введения медицинской информатизационной системы. Отсутствие надлежащей системы хранения, выдачи и инвентаризации техники создало вероятный риск потери материальных ценностей", - сообщает Минздрав.

Ведомство предоставило свои рекомендации институту рака для немедленного решения всех проблемных вопросов.

В частности, Минздрав рекомендовал руководству НИР привлечь к ответственности лиц, по вине которых допущены все нарушения.

Полученные по результатам аудита материалы Минздрав направил в правоохранительные органы и надеется на справедливое следствие.

"Любые злоупотребления и нарушения, которые негативно влияют на здоровье и жизнь пациентов, являются недопустимыми. Такая практика не должна распространяться в медицинских учреждениях Украины", - подчеркивают в министерстве.

Информация о результатах аудита размещена на сайте Минздрава.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в производстве по злоупотреблениям в НИР одному из подозреваемых врачей.

Минздрав заявил, что по результатам аудита, который проведет в клинике, примет кадровые решения относительно руководства Национального института рака.

Ранее, 16 августа, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Главный врач НИР Андрей Безносенко завяил, что обыски в НИР в августе 2019 года начались за пять дней до ожидаемого выхода распоряжения правительства об автономизации института, процесс реформирования клиники был остановлен.

По словам Безносенко, проект реорганизации НИР должен был начаться с принятия распоряжения Кабмина, которое было подготовлено, представлено на рассмотрение правительства и должно было быть рассмотрено на заседании правительства 21 августа.