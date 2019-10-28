Законопроект об изменении подходов к патентованию изобретений и полезных моделей не расширит доступ к лекарствам – юрист

Законопроект об изменении подходов к патентованию изобретений и полезных моделей не повысит доступность лекарственных средств для граждан, считает советник юридической компании "Правовой Альянс" Виталий Савчук.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан (№2089), Савчук отметил, что в случае принятия законопроекта в долгосрочной перспективе он может привести к результату, прямо противоположному задекларированной цели.. "Подход "взять и поделить" не сработает в фармацевтике", - сказал он.

Юрист пояснил, что основываясь на идее, что "право человека на здоровье должно превалировать над правом интеллектуальной собственности", авторы законопроекта предлагают запретить патентную охрану на целые группы объектов, в том числе новые дозировки, любое новое свойство, новое использование известного лекарственного средства, полезные модели, которые касаются лекарственных средств. Предлагается также не признавать новым любое новое свойство или новое использование лекарственного средства. По мнению Савчука, это может "сильно ограничить патентные возможности отдельных игроков на рынке".

Кроме того, он отметил, что законопроект предлагает не считать нарушением прав владельца патента использование изобретения при подготовке к госрегистрации лекарственного средства.

"В целом положительным предложениям авторов не хватает конкретики, что может привести к злоупотреблениям", - пояснил юрист.

Савчук также обратил внимание на то, что законопроект предлагает разрешить параллельный импорт лекарственных средств, не урегулировав контроль их качества и ответственность такого импортера.

"Во всем мире закон по своей сути равнодушен к благородным целям ограничения патентной защиты, зато внимательный к причинам. Это означает, что государству не следует руководствоваться только идеями ситуативного общественного интереса, оно должно руководствоваться законом. А закон, в свою очередь, должен быть (в идеале) составлен так, чтобы общественный интерес был учтен постоянно", - сказал он.

Савчук отметил, что за сделанные инвестиции, усилия и риски, связанные с разработкой новых технологий, владелец патента на изобретение получает вознаграждение – 20-летнюю монополию на его использование на рынке. При этом любое изобретение должно соответствовать критериям - новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. При несоответствии хотя бы одному из них охрана изобретению не предоставляется.

"Доступ большего числа пациентов к медикаментам может быть только следствием, а не причиной для отсутствия патентной охраны. Если причину со следствием перепутать, можно смело пренебречь большинством патентов – как правило, на рынок несложно поставить более доступный товар уже через несколько лет после опубликования патента", - объясняет юрист.

По его словам, в краткосрочной перспективе может показаться, что потребители от этого выиграют. "Но производители оригинальных препаратов теряют мотивацию инвестировать время и средства в разработку новых технологий. Таким образом, в долгосрочной перспективе пациенты рискуют наблюдать замедление развития в отрасли, а значит, остаться без еще более качественных лекарств", - считает Савчук.

Он подчеркнул, что такая проблема не является сугубо украинской и не ограничивается фармацевтической отраслью. В мире, к примеру, существует проблема "вечнозеленых патентов" и получения заявителем нового патента на известную технологию благодаря внесению в нее незначительных изменений.

По словам Савчука, "в этом случае не существует другого способа определить справедливость монополии, чем проверка в суде каждого отдельного изобретения на соответствие критериям".

"Нельзя однозначно говорить о том, что патентная защита ограничивает доступ пациентов к лекарствам. Закон позволяет в судебном порядке проверить это утверждение в каждом случае. Очевидно, что баланс интересов бизнеса и потребителя важен и, наверное, в полной мере недостижим, но это не значит, что не нужно хотя бы пытаться его достичь", - резюмировал он.

Как сообщалось, депутаты Ольга Стефанишина и Александра Устинова (обе – "Голос") зарегистрировали законопроект №2089, который, в частности, предполагает имплементацию в национальное законодательство ряда положений и директив ЕС о правовой охране биотехнологических изобретений и медицинских продуктов.

Авторы законопроекта считают, что усовершенствование подходов к патентованию изобретений и полезных моделей создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности, поощрит присутствие на рынке инновационных лекарственных средств в Украине и повысит эффективность патентной охраны в сфере фармации в целом.

Законопроект также вводит возможность параллельного импорта лекарственных средств и предлагает урегулировать действующую зависимость между процедурой регистрации лекарств и патентными правами.