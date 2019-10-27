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21:45 27.10.2019

Зеленский в общении с жителями Золотого: мы приехали убедиться, что люди хотят разведения сил, а то нам демонстрации в Киеве устраивают

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Зеленский в общении с жителями Золотого: мы приехали убедиться, что люди хотят разведения сил, а то нам демонстрации в Киеве устраивают

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями Золотого Луганской области, которые поддерживают разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе, отметил, что украинская власть и военные готовы к разведению сил, и он хотел понять настроения местных жителей.

"Когда будет разведение? Мы готовы. Скоро. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения, потому что нам там демонстрации устраивают в Киеве, и они нам все рассказывают, что они хотят вас защитить, от нас. Поэтому мы и приехали. Потому что наши военные молодцы, они все готовы, мы готовы к разведению", - сказал он во время общения с жителями Золотого в видеосюжете о поездке главы государства в Золотое 25-26 октября, размещенном на его официальных страницах в соцсетях, отвечая на вопрос о том, когда состоится разведение сил.

Теги: #луганская_обл #зеленский #золотое #разведение_сил
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