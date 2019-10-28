Юристы не ожидают позитивных последствий для бизнеса от сокращения количества судей Верховного суда – мнения

Юристы, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина", не ожидают, что решение о двукратном сокращении количества судей Верховного суда, предусмотренное изменениями в некоторые законы о деятельности органов судейского самоуправления законопроект, может возыметь позитивный эффект, в частности, для бизнеса.

"Такие изменения нанесут непоправимый вред деятельности Верховного суда, как кассационной инстанции, поскольку фактически парализуют его работу. Учитывая факт наличия огромного количества незаконных решений, принимаемых в первых двух судебных инстанциях, исправлять их фактически станет некому", - считает партнер юридической фирмы "Астерс" Тамара Луканина.

По ее оценке, решения о сокращении количества судей Верховного суда приведет к тому, что "возможность защиты нарушенных прав и интересов в судебном порядке на территории Украины станет еще более проблематичной".

"Это, безусловно, повлечет значительное увеличение обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и весомое увеличение санкций, подлежащих уплате Украиной", - сказала Луканина.

С ней согласна и старший юрист Baker McKenzie Ксения Погружальская: "Не затрагивая целесообразности внесения изменений в количественный состав Верховного суда, но оценивая перспективы таких изменений, можно с уверенностью сказать, что в результате сокращения количества судей последует задержка в рассмотрении дел кассационным судом".

Погружальская назвала "мало обнадеживающей ситуацию с количеством "старых" унаследованных Верховным судом производств, и числом поступающих в него новых дел, включая дефектные кассационные жалобы, подаваемые исключительно для затягивания рассмотрения".

"Вынужденное перераспределение дел между судьями негативным образом повлияет на скорость и качество осуществления правосудия. Проблема несоблюдения разумных сроков рассмотрения дел все еще чрезвычайно болезненна. Бизнес, тем более иностранный, ожидает эффективных шагов для ее решения. Пока трудно представить, каким образом соответствующие изменения будут способствовать такому решению", - сказал она.

Юрист также обратила внимание, что у судей Верховного суда нет четкого понимания того, кто из них будет продолжать работу и каким образом будет решаться данный вопрос.

"Пожизненное назначение и гарантии сохранения статуса судьи, независимо от политических или социальных изменений, и являются теми столпами, на которых держится независимость судей", - сказал Погружальская.

В свою очередь управляющий партнер адвокатской компании "Борисенко и партнеры Владислав Борисенко однозначно назвал сокращение количества судей Верховного суда ошибкой.

"Такая мотивация как "запрос со стороны общества" здесь не очень уместна. Параллели с сокращением количества народных депутатов в этом случае проводить нельзя, потому что принцип и организация работы Верховной Рады и Верховного суда кардинально отличаются. Последний рассматривает большинство дел не всем своим составом, а в количестве трех судей, и сокращение штата приведет к увеличению загруженности коллегий и, как прямое следствие, сроков рассмотрения дел", - сказал он.

По словам юриста, "Верховный суд и сейчас перегружен, и рассматривает дела в среднем около года".

При этом он отметил, что после сокращения штата судей Верховного суда реально повысить эффективность будет возможно только путем уменьшения количества дел при помощи так называемых "процессуальных фильтров", то есть увеличения судебного сбора, который и без того был значительно увеличен в 2017 году, а также ограничения числа дел, решения по которым обжалуются в кассационном порядке.

Со своей стороны адвокат адвокатской фирмы Pragnum Дмитрий Ярошенко назвал принятое решение "поспешным и таким, которое может повлечь за собой множество проблем как для бизнеса, так и для общества в целом". В частности, по его словам, из-за недавнего упразднения Верховного суда Украины и высших специализированных судов, а также передачей всех не рассмотренных дел Кассационным судам соответствующей специализации срок рассмотрения жалобы в Кассационном хозяйственном суде уже составляет два-три месяца, а в Кассационном административном суде срок рассмотрения жалобы может достигать и двух-трех лет.

"После проведения упомянутой реформы нагрузка судей кассационной инстанции возросла как минимум вдвое. В свою очередь уменьшение количества судей до рассмотрения унаследованных дел может привести к еще большему увеличению срока рассмотрения кассационных жалоб", - сказал Ярошенко.

Кроме того, юрист напомнил, что Верховный суд создавался как суд права и процессом существенно ограничено количество оснований для обращения в него. В то же время на практике Верховный суд принимает к рассмотрению жалобы, которые не всегда имеют формальные основания для их принятия.

Ярошенко связывает это обстоятельство с тем, что из-за огромной нагрузки на судей "на сегодняшний качество правосудия в судах первой и второй инстанций, "мягко говоря, оставляет желать лучшего".

"Проводить реформу судебной системы однозначно нужно, но начинать ее необходимо не с уменьшения количества судей, а с повышения качества правосудия и законодательства", - подчеркнул юрист.

Партнер юридической компании "Правовой Альянс" Алексей Бежевец назвал свое отношение к сокращению количества судей Верховного суда "крайне негативным".

Эту позицию он аргументировал, в частности, отсутствием аргументов для такого сокращения, неизбежной необходимостью выбора те судей, которые останутся, и тех, кто "сократится", а также тем, что сокращение числа судей Верховного суда "однозначно ослабляет высший судебный орган, соответственно это ослабляет и государство".

"Верховный суд все еще разгребает большую массу "старых" дел, также ежедневно поступают сотни новых дел. Вдвое сократив количество судей, государство точно не будет способствовать ни качеству правосудия, ни скорости рассмотрения дел, ни обеспечению независимости судей. А в процессе выбора тех, кто останется, создается потенциальная возможность влияния на судей, сокращение "непослушных", вербовка "послушных". Это очень негативный фактор для независимости судей", - пояснил он.

Управляющий партнер юрфирмы JN Legal Ян Левитас назвал сокращение количества судей Верховного суда "абсолютно негативным сценарием для бизнеса и нашей судебной системы".

Юрист также прогнозирует увеличение срока и потенциальное снижение качества рассмотрения дел. Левитас отметил, что в настоящее время в производстве суда находится около 77 тыс. нерассмотренных дел, и каждый день добавляются еще около 360.

"Мы все понимаем, что при таком объеме нагрузок уменьшенному штату Верховного суда будет крайне сложно качественно и вовремя проводить рассмотрение соответствующих обращений", - сказал он.

Юрист также напомнил, что данная реформа нарушает обязательства Украины, взятые перед международными партнерами, а обеспокоенность законом уже выразили Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Союз украинских предпринимателей, глава посольства ЕС в Украине, послы Канады, Британии и Германии.

"Международные партнеры Украины просили дождаться выводов Венецианской комиссии, но этого не произошло. Фактическое снижение доступа к правосудию, а также снижение качества рассмотрения дел непосредственно влияют на инвестиционный климат Украины. Это может отразиться на позициях Украины в рейтинге Doing Business и других рейтингах, оценивающих инвестиционную привлекательность и удобство ведения бизнеса", - сказал он.

Левитас подчеркнул, что "снижение количества судей и качества правосудия показывая непоследовательность украинских властей относительно развития и функционирования судебной ветви власти".

"Немаловажным и довольно тревожным моментом является факт снижения судейской независимости как следствия деградации представительства в органах судейского самоуправления", - сказал Левитас.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом. Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).

В свою очередь Верховный суд обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008). В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".