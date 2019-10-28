Украинские судьи должны научиться сами себя защищать - юрист

Сотрудничество с европейскими институциями пойдет на пользу судебной системе Украины, но, в то же время, украинские судьи должны научиться сами отстаивать свою независимость, заявила адвокат Елена Лёшенко, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Украина пока очевидно не способна сама провести судебную реформу. Если бы это было не так, то не было бы столько дел на рассмотрении в Европейском суде по правам человека по поводу того, как именно у нас проходила судебная реформа: о незаконном увольнении судей, о незаконной ликвидации Верховного суда Украины… Европе сейчас приходиться вникать, изучать ситуацию, рассказывать, где не соблюдены права человека, где нарушен принцип верховенства права и что такая судебная реформа, как была у нас, не может происходить», - отметила адвокат.

В то же время она не считает, что Европа должна делать за украинцев то, что мы можем сделать сами.

«Не нужно ждать, пока европейский суд укажет Украине, что делать. Потому что мы потом платим из бюджета деньги в качестве компенсаций и все равно должны менять законодательство. Так почему этого не сделать сразу, сейчас?! Понять, что какая-то норма ведет к нарушениям, что есть слабые места, не сложно. Достаточно почитать экспертные заключения того же Аппарата Верховной Рады, которые говорят о том что, вот эти законы, приведут к таким-то и таким-то нарушениям, последствиям, что нормы противоречат одна другой…. Так зачем тогда ждать, пока Европа вынесет решение и мы побежим его исполнять, платить деньги из бюджета и менять законы, если можно уже сейчас менять законы в соответствии с теми же рекомендациями европейских институций?», - спрашивает юрист.

Лёшенко также не считает, что именно европейцы должны защищать украинскую судебную систему от политического давления внутри страны. По ее мнению, активнее бороться независимость судебной ветви власти должно украинское общество.

«Если мы сами не захотим независимую судебную власть, нам ее никто не построит…. Ко всем этим органам, каким-то общественным советам, каким-то Советам доброчестности, которые непонятно как финансируются, непонятно из кого набираются, к ним масса вопросов. Не хотелось бы, чтобы это были люди, которые присланы извне. Пора уже самим. Общество должно уже дозреть до того, чтобы формировать независимую судебную власть, которая будет принимать решения по справедливости, не оглядываясь на политику, на принцип целесообразности политической, революционной или какой-то еще… Судьи должны перестать оглядываться по сторонам: кто что скажет и какие там активисты прибегут. Это все нужно прекратить», - убеждена адвокат.

По ее мнению, украинские судьи и сами должны проявлять больше активности в защите своих прав.

«Украинские судьи должны научиться сами себя защищать. Наши судьи всегда были в такой позиции, что нужно оглядываться, ходить спрашивать, что там думают сверху, где-то пытаться договориться, но ведь потом в итоге все оказываются в одной лодке. Так почему сразу не попытаться влиять самим на многие процессы через те же органы судейского самоуправления? Почему не начать сотрудничать в этом вопросе с международными организациями? Рычагов хватает, было бы желание», - убеждена адвокат.

Конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.