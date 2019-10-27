Зеленский пояснил смену главы Луганской ОГА: он был не очень быстрый, а определенные вещи нужно делать очень быстро

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил смену главы Луганской областной государственной администрации, которую возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этом посту несколько месяцев Виталия Комарницкого.

"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (экс-глава Луганской ОГА Комарницкий – ИФ) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше – значит результативнее", - сказал он во время представления нового главы Луганской ОГА в видеосюжете о поездке президента в Золотое, размещенном на его официальных страницах в соцсетях.

Как сообщалось, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской ОГА. Другим своим указом он уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен на этот пост в начале июля этого года.

Сергей Гайдай с 2015 года был депутатом Мукачевского районного совета (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – главой Мукачевской райгосадминистрации.