США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп
У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.
По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.
"Тест был проведен на месте проведения операции", - добавил Трамп.