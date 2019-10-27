США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.

По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.

"Тест был проведен на месте проведения операции", - добавил Трамп.