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16:37 27.10.2019

США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

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У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.

По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.

"Тест был проведен на месте проведения операции", - добавил Трамп.

Теги: #сша #ликвидация #террорист #иг
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