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14:46 27.10.2019

На початку майбутнього тижня в Україну із заходу прийде похолодання, очікуються невеликі дощі, тумани розсіються

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На початку майбутнього тижня в Україну із заходу прийде похолодання, очікуються невеликі дощі, тумани розсіються

Найближчої доби, 28 жовтня, погода в Україні почне змінюватися: на західні області очікується переміщення більш прохолодного і вологого повітря, надалі ж у всій Україні суттєво похолодає, тумани припиняться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок суттєвих опадів не передбачається, лише в західних областях вдень пройде невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці ще місцями збережуться тумани. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних та північних областях 8-13°.

У Києві - без суттєвих опадів, температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 жовтня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 20,7 градуса тепла в 2013 році, найнижча вночі – на позначці 12,3 градуса морозу в 1912 році.

У вівторок, 29 жовтня, в Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°, на півдні та сході ще порівняно тепло: вночі 4-9°, вдень 11-16°.

У Києві 29 жовтня місцями невеликий дощ, вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 4-6° тепла, вдень до 7-9°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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