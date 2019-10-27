События

14:42 27.10.2019

В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

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В министерстве обороны Турции заявили, что обменивались с США разведданными перед американской спецоперацией в Идлибе.

"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

В свою очередь, иракские военные, по сообщению CNN, также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.

Ранее курды из Сирийских демократических сил сообщили, что в ходе этой операции действовали вместе с военными США. При этом представитель СДС заявил в соцсетях, что Анкара заранее не была проинформирована об операции, так как, по его данным, недавно лидер ИГ побывал в Турции - в городе Рейханлы.

Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели аль-Багдади.

Теги: #сша #турция #сирия #спецоперация
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