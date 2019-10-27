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14:38 27.10.2019

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, не тронув участки разведения, потерь нет - Минобороны

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Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, не тронув участки разведения, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования войска трижды нарушили режим тишины с начала текущих суток, 27 октября, при этом под обстрел не попали участки разведения сил и средств у г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области.

"По имеющейся информации, потерь с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

Все обстрелы боевиков имели место ночью и пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, стрелкового вооружения и гранатометов различных систем.

"С целью сохранения жизни и здоровья наших защитников подразделения Объединенных сил дали врагу достойный отпор, применяя стрелковое вооружение", - рассказали в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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