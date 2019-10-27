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09:43 27.10.2019

В Украину прибыла делегация Венецианской комиссии для изучения "языкового закона"

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В Украину прибыла делегация Венецианской комиссии для изучения "языкового закона"

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии (Комиссия за демократию через право Совета Европы) в рамках их визита в Украину, целью которого является изучение аспектов внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Венецианская комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в субботу.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Теги: #комиссия #украина #венецианская #закон
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