События

08:17 27.10.2019

Правительственные силы Афганистана отбили наступление талибов на центр провинции Фарьяб, уничтожено более 50 экстремистов

1 мин читать
Правительственные силы Афганистана отбили наступление талибов на центр провинции Фарьяб, уничтожено более 50 экстремистов

В ходе отражения атаки талибов на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста.

В ходе отражения атаки талибов в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась в вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сообщил Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.

Теги: #афганистан #боевики #ликвидация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:50 26.10.2019
В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

15:48 24.10.2019
Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

11:39 23.10.2019
Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

16:30 21.10.2019
США не намерены выводить войска из Афганистана таким же образом, как из Сирии

США не намерены выводить войска из Афганистана таким же образом, как из Сирии

18:51 20.10.2019
Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

18:57 15.10.2019
НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

09:53 15.10.2019
Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

10:49 14.10.2019
Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

03:10 11.10.2019
Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

04:42 10.10.2019
Трое боевиков НВФ приговорены к 9 годам заключения

Трое боевиков НВФ приговорены к 9 годам заключения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыла делегация Венецианской комиссии для изучения "языкового закона"

Украина переходит на зимнее время в ночь на воскресенье

Осужденный при перевозке в поезде причинил смертельные ранения нацгвардейцу – Аброськин

Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину прибыла делегация Венецианской комиссии для изучения "языкового закона"

Утром в воскресенье в Киеве туман, видимость 200-500 м – КГГА

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

В Киеве зафиксирован первый случай дифтерии

Пиротехники ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны

Бородянский: правительство планирует создать украинскую электронную библиотеку

В Одессе задержана группа иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной: два человека погибли, один в тяжелом состоянии - полиция

Информация о минировании больниц, роддомов и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

Авиакомпания SkyUp открыла новый рейс из Львова в Шарджу

Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА