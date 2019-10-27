Правительственные силы Афганистана отбили наступление талибов на центр провинции Фарьяб, уничтожено более 50 экстремистов

В ходе отражения атаки талибов на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста.

В ходе отражения атаки талибов в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась в вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сообщил Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.