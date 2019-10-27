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07:16 27.10.2019

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Красногоровки - из РПГ; неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты:  Новолуганское, хутор Вильный, Золотое, Золотое-4, Луганское, Светлодарск, Новгородское.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов. .В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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