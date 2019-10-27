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06:47 27.10.2019

В Киеве зафиксирован первый случай дифтерии

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В Киеве зафиксирован первый случай заболкваия дифтерией, у мальчика 2010 года рождения, который был госпитализирован в Киевскую детскую инфекционную больницу с подозрением на дифтерию, сообщает пресс служба Киевской городской государственной администрации.

"У всех без исключения пациентов с ангинами средней или тяжелой степени тяжести берут анализы, чтобы исключить дифтерию. Только в 2019 году таким образом от дифтерии было обследовано более 6000 киевлян", - рассказал Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Животенюк также отметил, что сейчас в столице вакцин против дифтерии вполне достаточно как для детей, так и для взрослых.

"Да, есть планово 120000 доз для взрослых, при среднем использовании ежемесячно 10000", - сказал он.

Теги: #киев #кгга #украина #дифтерия
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