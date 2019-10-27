В Киеве зафиксирован первый случай дифтерии

В Киеве зафиксирован первый случай заболкваия дифтерией, у мальчика 2010 года рождения, который был госпитализирован в Киевскую детскую инфекционную больницу с подозрением на дифтерию, сообщает пресс служба Киевской городской государственной администрации.

"У всех без исключения пациентов с ангинами средней или тяжелой степени тяжести берут анализы, чтобы исключить дифтерию. Только в 2019 году таким образом от дифтерии было обследовано более 6000 киевлян", - рассказал Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Животенюк также отметил, что сейчас в столице вакцин против дифтерии вполне достаточно как для детей, так и для взрослых.

"Да, есть планово 120000 доз для взрослых, при среднем использовании ежемесячно 10000", - сказал он.