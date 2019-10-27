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05:24 27.10.2019

Пиротехники ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны

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Пиротехники ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям  в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ведомства.

"25 октября саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Украины в Кировоградской области проводили мероприятия по изъятию и уничтожению 15 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: авиабомбы ФАБ-100 - 1 ед., Обнаруженной у с.Гуривка Долинского района, и артиллерийских снарядов калибра 105 мм - 14 ед., обнаруженных в лесополосе у с.Митрофанивка Новгородковского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.

Теги: #гсчс #украина #боеприпасы
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