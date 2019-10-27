Бородянский: правительство планирует создать украинскую электронную библиотеку

Украинский культурный фонд, подчиненный Министерству культуры, и Министерство цифровой трансформации планируют совместную работу над созданием электронной библиотеки, заявил министр культуры Украины Владимир Бородянский.

"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе - это наличие контента, то есть наличие интересных книг", - рассказал Бородянский, в эфире "Радио Свобода" в субботу.

По мнению министра, его приоритетной задачей является обеспечить "возможность ребенку добраться до книги".

"Их (книг - ред.) Немало, но недостаточно, на наш взгляд. Их есть где 8000 названий каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержки издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский", - подытожил Бородянский.