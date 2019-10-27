В Одессе задержана группа иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной: два человека погибли, один в тяжелом состоянии - полиция

Полицейские Одессы задержали группу иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной, в ходе которой два человека погибли, один получил ранение и находится в больнице, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Происшествие произошло ночью на Греческой площади. Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

От полученных ножевых ранений двое пострадавших умерли: 28-летний местный житель - на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в медицинском учреждении. Еще один пострадавший 30-летний одессит сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полицейские установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

"Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы", - подытожили в полиции.