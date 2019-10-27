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01:10 27.10.2019

Информация о минировании больниц, роддомов и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

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Информация о минировании больниц, роддомов и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

 Полиция закончила проверять 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов в Харькове, но не нашла там никаких взрывных устройств, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Из торговых центров правоохранители эвакуировали 708 граждан, из больниц - 364 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов поступило в полицию в пятницу около 17:00. На проверку всех зданий правоохранителям понадобилось около суток.

Теги: #минирование #украина #харьков
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