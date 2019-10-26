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22:09 26.10.2019

Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

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Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

Бывший  заместитель главы Харьковской областной государственной администрации (2015-2019гг) стал одним из подозреваемых по делу о  хищении средств при реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента ХОГА, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам.

"Предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. грн...  Прокуратурой области установлено, что к указанным последствиям привели преступные действия директора Департамента, который согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы", - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы (ч.5 ст.191 УК Украины) уже направлен в суд.

Как сообщалось, реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.

Евгений Шахненко занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства ХОГА.

В января 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые в течение 2014-2016 годов путём злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн. грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета. Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс. грн.

Теги: #прокуратура #украина #подозрение #харьковская
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