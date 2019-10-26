События

20:07 26.10.2019

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Новолуганское, хутор Вильный, Золотое.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 26.10.2019
Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

18:36 26.10.2019
Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

14:49 26.10.2019
Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

13:00 26.10.2019
Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

10:11 26.10.2019
Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

08:50 26.10.2019
В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

08:26 26.10.2019
Украина перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье

Украина перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье

08:20 26.10.2019
В Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку азота с прицепа грузовика

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку азота с прицепа грузовика

07:46 26.10.2019
Трое военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

Трое военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

06:17 26.10.2019
США поддерживают граждан Украины, заверил Помпео

США поддерживают граждан Украины, заверил Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина переходит на зимнее время в ночь на воскресенье

Осужденный при перевозке в поезде причинил смертельные ранения нацгвардейцу – Аброськин

Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Чили отменили все меры, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за протестов

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы – указ

В центре Киева прошел марш за легализацию медицинского каннабиса

Украина переходит на зимнее время в ночь на воскресенье

Осужденный при перевозке в поезде причинил смертельные ранения нацгвардейцу – Аброськин

В Португалии принесло присягу правительство социалистов

Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА