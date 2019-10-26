Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

Люди, которые представились добровольцами и общались с президентом Владимиром Зеленским в Золотом, находятся там с оружием нелегально, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В распространенном сегодня в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В штабе ООС призвали дать "надлежащую правовую оценку" незаконному пребыванию вооруженных людей в Золотом.