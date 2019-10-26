Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу правления общественной организации "Крым SOS", крымскую правозащитницу Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ глава государства подписал 25 октября, сообщает пресс-служба президента.

Тамила Ташева с 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана, закончила факультет восточных языков Таврийского университета. Была активной участницей "Оранжевой революции" и Революции Достоинства. После аннексии Крыма Российской Федерацией стала одним из основателей ОО "Крым SOS", которая информирует о ситуации и нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, оказывает помощь внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса.

20 февраля 2019 года Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

Была кандидатом в народные депутаты под №26 в списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.