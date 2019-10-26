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16:02 26.10.2019

В центре Киева прошел марш за легализацию медицинского каннабиса

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В центре Киева в субботу прошел "Конопляный марш свободы-2019" в поддержку легализации медицинского каннабиса.

Как сообщается на странице события в Фейсбуке, марш начался у здания Кабинета министров, затем его участники прошли по правительственному кварталу к зданию Верховной Рады, где озвучили свои требования, в частности, относительно срочного внесения и рассмотрения законопроекта о медицинском каннабисе.

По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гаратний. Среди них - более 20 тыс. детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

Теги: #киев #марш #каннабис
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