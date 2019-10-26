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15:23 26.10.2019

Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

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Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

Заместитель городского головы - директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета по решению суда взят под стражу с альтернативой внесения залога в 600 тыс. грн в связи с подозрением в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в г.Днепр.

Как сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, заммэра ранее был объявлен в розыск. На основании определения следственного судьи Дзержинского районного суда г.Кривой Рог его задержали.

По версии следствия, этот чиновник вместе с другими должностными лицами горсовета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры Днепропетровской области заммэра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 600 тыс. грн.

Фамилия чиновника в сообщении не называется. На сайте горсовета директор этого департамента указан Михаил Лысенко.

Как сообщалось, в середине сентября правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового (Центрального) моста, другие фигуранты уголовного производства были взяты под стражу.

Центральный, или Новый мост (автодорожный мост №2) соединяет правый и левый берег г.Днепр. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Днепра Борис Филатов договорились, что мэр подаст в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября. 7 сентября Филатов сообщил, что мост открыт после капитального ремонта, движение по нему открыто в обе стороны.

13 сентября были проведены обыски в помещениях Днепровского горсовета и ООО "Предприятие Маст-буд", осуществлявшего ремонт моста. Как сообщила тогда пресс-служба облпрокуратуры, был установлен круг подозреваемых: заммэра, два начальника управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика. Их уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК.

Теги: #прокуратура #днепр #коррупция #чиновник
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