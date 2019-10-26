Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили три обстрела украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала суток, 26 октября, зафиксированы три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. (…) По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала суток в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Противник нарушал режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".