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12:08 26.10.2019

В Украине к началу недели немного похолодает

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В Украине к началу недели немного похолодает

В ближайшие сутки, 27 октября, погоду в Украине будет определять теплый для этого времени года воздух, осадков не ожидается, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром туман (в северных областях местами). Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 19-22°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была +19,9 в 1948 году, самая низкая ночью -9,2 в 1912 году.

28 октября - без осадков, лишь в западных областях днем дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 8-13°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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