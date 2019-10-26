События

11:33 26.10.2019

Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

1 мин читать
Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

Правоохранители в ходе обыска обнаружили в квартире у жителя Соломенского района Киева наркотические вещества и боевую гранату РГД-5.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, полицейские обнаружили и изъяли у киевлянина вещества, похожие на каннабис и амфетамин, и пакет с таблетками (предварительно экстази). Кроме того, в квартире найден предмет, похожий на гранату (согласно заключению взрывотехников, боевая граната РГД-5 с запалом УЗГРМ-2).

Задержанный - 49-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Теги: #киев #обыск #граната #полиция #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 25.10.2019
В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

15:28 25.10.2019
Участник перестрелки в Харькове подорвался на гранате, когда его пытались задержать

Участник перестрелки в Харькове подорвался на гранате, когда его пытались задержать

14:00 25.10.2019
В Киеве стартовал отопительный сезон

В Киеве стартовал отопительный сезон

13:45 25.10.2019
В Харькове из-за перестрелки с жертвами введен план "Сирена"

В Харькове из-за перестрелки с жертвами введен план "Сирена"

11:06 25.10.2019
Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

10:17 25.10.2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

09:56 25.10.2019
В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

03:16 25.10.2019
Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

22:32 24.10.2019
В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

19:48 24.10.2019
Полиция сообщила о подозрении должностным лицам банка, присвоившим более 20 млн грн

Полиция сообщила о подозрении должностным лицам банка, присвоившим более 20 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб, один ранен

Боевики, имитируя готовность к разведению сил у Богдановки, обстреляли ВСУ

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине к началу недели немного похолодает

США приостанавливают перелеты в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны

Американцы потратят $2,7 млрд на конфеты к Хэллоуину в этом году

В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

Украина перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку азота с прицепа грузовика

Трое военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций

США вводят "безопасные" правила торговли с Ираном гуманитарными товарами

В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА