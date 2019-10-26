Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

Правоохранители в ходе обыска обнаружили в квартире у жителя Соломенского района Киева наркотические вещества и боевую гранату РГД-5.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, полицейские обнаружили и изъяли у киевлянина вещества, похожие на каннабис и амфетамин, и пакет с таблетками (предварительно экстази). Кроме того, в квартире найден предмет, похожий на гранату (согласно заключению взрывотехников, боевая граната РГД-5 с запалом УЗГРМ-2).

Задержанный - 49-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет заключения.