В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам так называемой "ДНР"

Суд в Житомире арестовал женщину, которая способствовала деятельности так называемой "ДНР", сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

"Уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели боевиков ДНР, в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемую арестовали сроком на два месяца без права внесения залога.

В прокуратуре отметили, что, в частности, она собирала и передавала разведывательные сведения в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

Санкция статьи 258-3 ч.1 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее