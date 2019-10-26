Три военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получили ранения три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"25 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сводке, обнародованной в пятницу утром на странице штаба в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов неподалеку Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов. В частности, дважды вблизи Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Хутора Свободного - из стрелкового оружия, у Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, вблизи Луганского - из автоматических гранатометов, в районе Майского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Оба обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Свободного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.