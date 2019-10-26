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04:37 26.10.2019

Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций

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Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальных операций (R-SOCC), сообщает сайт Североатлантического альянса.

"Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в сообщении.

Планируется, что R-SOCC приобретет начальные функциональные возможности в январе 2021г., и ожидается, что он будет полностью функционировать до декабря 2024 года.

Отмечается, что командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

"Поскольку Специальные оперативные силы являются чрезвычайно универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усиление сотрудничества и взаимодействия в Альянсе", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Теги: #страны #региональное_командование #нато
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