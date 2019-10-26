США вводят "безопасные" правила торговли с Ираном гуманитарными товарами

Соединенные Штаты вводят новый механизм для международных компаний, позволяющий им поставлять гуманитарные товары Ирану, не нарушая санкций, говорится в заявлении Минфина США, распространенном в пятницу.

"Новый гуманитарный механизм поможет международным компаниям, которые стремятся к торговле с Ираном товарами гуманитарного значения, убедиться в том, что они не столкнутся с санкциями (за это - ИФ)", - отмечается в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Механизм, разработанный американским Минфином совместно с Госдепом, направлен на то, чтобы гарантировать прозрачность торговли. Ранее со стороны США в адрес Ирана звучали обвинения в том, что он под прикрытием торговли товарами гуманитарного назначения проводил запрещенные транзакции и спонсировал организации, которые Вашингтон признает террористическими.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, механизм "облегчит иностранным правительствам, финансовым институтам и частным компаниям взаимодействие по линии гуманитарной торговли и сократит риск того, что деньги попадут не в те руки". С помощью новых мер США обяжут участников механизма отправлять Вашингтону все подробные данные о транзакциях.