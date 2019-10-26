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02:32 26.10.2019

В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

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В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовым переговорам

В Брюсселе 28 октября на трехсторонних газовых переговорах директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев встретится с директором "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает официальный сайт Европейской комиссии.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет переговоры с обеими делегациями Украины и РФ.

"Я хочу развить конструктивный дух, появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - отметил Шефчович.

Теги: #нафтогаз #газпром #украина #трехсторонние_переговоры
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