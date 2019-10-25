Экс-нардеп Черновол в заявлении не предоставила фактов о правонарушениях Богдана и Портнова

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол в своем заявлении директору Государственного бюро расследований Роману Трубе не выложила обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения бывшим высокопоставленным чиновником Андреем Портновым и руководителем Офиса президента Андреем Богданом, сообщила пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование по покушению на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд грн заместителем министра Кабинета министров Украины А.Богданом и руководителем главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины А.Портновым в 2012 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление экс-нардеп передала директору ГБР во время брифинга 9 октября.

"При этом в заявлении не изложены обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления. В то же время, заявителю сообщено, что в случае несогласия с невнесением по его заявлению сведений в ЕРДР, он имеет право обратиться в суд", - добавили в пресс-службе.