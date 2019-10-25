События

20:23 25.10.2019

В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

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В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

Правоохранители задержали группу жителей Харькова и области, причастных к созданию и функционированию интернет-магазина, через который продавали наркотики и психотропы путем "закладок".

"Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который содействовал поставкам наркотических средств в Харьковскую область, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, помимо организатора в группу входили еще пять человек - две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

В ходе обысков у членов группы изъято более 100 тыс.грн, почти $6 тыс, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Следователи Шевченковского районного отдела полиции Харькова открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Шевченковского райотдела Харьковского облуправления полиции с привлечением боцов КОРДа под процессуальным руководством местной прокуратуры №1.

Теги: #полиция #харьков #наркотики
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