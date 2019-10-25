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19:38 25.10.2019

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка в Коцюбинском - СМИ

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Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка в Коцюбинском - СМИ

Ирпенский городской суд Киевской области на отправил под ночной домашний арест с 20:00 до 08:00 на два месяца Анастасию Глотову, подозреваемую в похищении трехмесячного мальчика в пгт Коцюбинское Киевской области.

Как сообщает Hromadske в пятницу вечером, суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.

Ее защита отмечала, что состав преступления не предусматривает такого строгого пресечения, как содержание под стражей и просила выбрать альтернативную меру - домашний арест. Прокуратура отмечала риск побега, давление на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога. При этом сама подозреваемая с журналистами не общалась.

Как сообщалось, утром 23 октября в пгт Коцюбинское женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. "Накануне одинокая мать познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не ожидая опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета", - рассказали в полиции.

Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват, после чего авто было остановлено патрульной полицией Киева. Через некоторое время похитительницы в с.Софийская Борщаговка Киевской области была задержана и сама похитительница, а чуть позже живым и невредимым был обнаружен и сам младенец.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #похищение #ребенок
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